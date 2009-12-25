Германия намерена расширить сеть железных дорог

Власти Германии на фоне возрастающих транспортных проблем намерены существенно расширить сеть железных дорог в стране.

С таким заявлением выступил министр транспорта Германии Петер Рамзауэр, передает Deutsche Welle. По словам П.Рамзауэра, шоссейное сообщение уже не в состоянии обеспечить увеличивающийся объем грузоперевозок, в связи с чем планируется строительство новых железнодорожных магистралей.

Планы германского правительства были положительно восприняты рабочими железной дороги страны. По словам лидера профсоюза работников железнодорожного транспорта Германии Клауса-Дитера Хоммеля, необходимо приложить все возможные усилия для обеспечения доставок наибольшего числа грузов железнодорожным транспортом. Он подчеркнул, что достижение поставленных властями целей по строительству железных дорог в стране и повышения эффективности их работы невозможно без соответствующей финансовой поддержки.