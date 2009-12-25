"Грузинские желдороги" разместили облигации на 14,8 млн. долл.

ООО "Грузинские железные дороги" (ГЖД) разместило двухлетние облигации с фиксированной купонной ставкой 13,5% на 25 млн лари ($14,8 млн), говорится в сообщении инвестбанка BG Capital (организатор размещения).

"Это стало первым размещением корпоративных облигаций в Грузии за последние два года и крупнейшей сделкой в истории грузинского долгового рынка", - сказал гендиректор инвестбанка Ник Пиацца.

Он добавил, что объем заявок превысил заявленный объем размещения более чем в 2 раза, заявки поступали от грузинских и иностранных инвесторов.

По словам гендиректора ГЖД Ираклия Эзугбая, которые приводятся в сообщении, компания планирует направить привлеченные средства, в частности, на реализацию первого этапа модернизации основных путей железнодорожного сообщения, включающего подготовку проектной документации.

BG Capital - инвестиционный банк, действующий на Украине, в Грузии и Белоруссии. BG Capital является дочерней компанией Банка Грузии.

Эксплуатационная длина железных дорог Грузии составляет 1324 км. В системе 45 тоннелей, 1714 мостов, паромные переправы с Россией и Украиной, сообщает РЖД-Партнер.