Абонентская база сотовых операторов Украины уменьшилась

По состоянию на конец ноября 2009 года совокупная абонентская база операторов сотовой/мобильной связи в Украине по сравнению с октябрем 2009 года уменьшилась на 265,96 тыс. пользователей, или на 0,48%, и составила 55,023 млн. абонентов (активированных SIM-карт).

Об этом сообщается в рейтинге украинского офиса компании iKS-Consulting (Россия), который предоставлен УНИАН.

По данным рейтинга, уровень номинального проникновения сотовой связи от общей численности населения страны на конец ноября уменьшился на 0,6 п.п. и составил 119,6%. Абонентская база операторов мобильной связи стандарта GSM по итогам ноября 2009 года составила 53 млн. 562 тыс. 185 абонентов, или 97,44% от общей абонентской базы сотовой/мобильной связи Украины (в октябре - 53 млн. 874 тыс. 574, или 97,34%). На долю CDMA-операторов в ноябре 2009 года приходилось 1 млн. 076 тыс. 770 абонентов, или 1,96% от общей абонентской базы Украины (в октябре - 1 млн. 038 тыс. 242, или 1,9%). Остальные абоненты подключены к единственной в Украине сети в стандарте UMTS компании «Укртелеком».

По итогам ноября 2009 года по сравнению с предыдущим месяцем у трех операторов первого эшелона количество клиентов снизилось. Так, число клиентов снизилось у «Киевстара», «МТС-Украина» и украинского подразделения Beeline – на 215, 131 и 89 тысяч пользователей соответственно.

В ноябре т.г. лидером по росту абонентов в абсолютном выражении стала компания «Астелит», увеличив за прошедший месяц на 123 тысячи количество пользователей сети life:). Наибольшие темпы прироста абонентской базы в ноябре продемонстрировала компания «Укртелеком» - 4,7%.

Лидером в рейтинге операторов с наибольшей абонентской базой является «Киевстар», у которого по итогам ноября 2009 года насчитывалось почти 21,95 млн. абонентов, или 39,9% от всей абонентской базы сотовой/мобильной связи Украины. На втором месте – «МТС-Украина», чье число абонентов на конец ноября составило 17,6 млн., доля рынка – почти 32%. Третью позицию в рейтинге занимает компания «Астелит», число пользователей которой за прошлый месяц увеличилось до 11,986 млн. (почти 21,8% от общей абонбазы). У объединенной компании под ТМ Beeline («Украинские радиосистемы» и «Голден Телеком») абонбаза снизилась до 2,02 млн. абонентов (доля рынка - 3,7%).

Список операторов стандарта CDMA возглавляет компания «Телесистемы Украины» (ТМ PEOPLEnet) – 399 тыс. абонентов, или 0,73% от всей абонентской базы сотовой/мобильной связи Украины. Шестую строчку iKS-Рейтинга занимает дочернее предприятие «Укртелекома» - Utel с 384 тыс. пользователей и долей рынка 0,7%. На предпоследнем месте – компания «Интернациональные телекоммуникации», 353 тыс. клиентов (0,64% от общей абонбазы). На восьмом месте – International Telecommunication Company («CDMA Украина») – почти 315 тыс. абонентов, доля рынка - 0,57%.