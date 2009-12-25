В Винницкой обл. запущен ж/д путь для доставки щебня во Львов

В Винницкой области (с.Демидовка, Жмеринский р-н) вчера, 24 декабря, был сдан в эксплуатацию новый подъездной железнодорожный путь, по которому будут осуществляться прямые поставки щебеночной продукции из Демидовского гранитного карьера во Львов для строительства стадиона и аэропорта к Евро-2012.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Винницкой облгосадминистрации.

Согласно предоставленной информации, прокладывать железную дорогу от Демидовского гранитного карьера начали в ноябре 2008 года. Новое сообщение обеспечит бесперебойный вывоз продукции, которая будет использоваться как в Винницкой области, так и в других регионах страны.

Сейчас на Демидовском карьере завершается реализация инвестиционного проекта по модернизации и развитию производственных мощностей предприятия. Общая стоимость проекта составляет 146,8 млн. грн. Проект реализован на 95%. Подготовлена к запуску новая щебеночная линия, которая будет производить продукцию по европейским стандартам, уже отгружена первая партия продукции.

Справка УНИАН. Демидовский гранитный карьер – технически оснащенное и модернизованное предприятие. На предприятии проведена полная реконструкция дробильно-сортировочного завода и установлена роторная дробилка, которая позволяет получать мелкий щебень с высокими показателями качества. Среднемесячный объем выпуска продукции – до 30 тыс. тонн.