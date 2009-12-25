АМК оштрафовал Херсонский морской порт

Херсонское областное отделение Антимонопольного комитета Украины (АМКУ) оштрафовало ГП «Херсонский морской торговый порт» на 16 тыс. грн. за злоупотребление монопольным положением.

Об этом сообщается на официальном портале комитета.

Как установило отделение АМКУ, порт безосновательно ввел такую специализированную услугу, как стивидорный надзор за проведением грузовых работ на рейде порта. В частности, навязывал эту дополнительную услугу стивидорным компаниям, которые обращались за получением на рейде места, необходимого для загрузки морских судов в полном объеме, поскольку глубина возле их причалов не позволяет это сделать. Кроме того, порт неправомерно обязывал агентские компании, которые по поручению судовладельца договариваются с портом об обслуживании судов во время их захода в порт, заказывать только плавсредства, принадлежащие порту.

АМКУ обязал порт привести свою деятельность в соответствие с требованиями законодательства. Порт признал нарушение и перечислил штраф в государственный бюджет.

Справка УНИАН. Херсонский морской торговый порт включает десять причалов, оборудованных всем необходимым для переработки генеральных, навалочных и сыпучих грузов. Причалы обслуживают 17 портальных, 6 плавучих кранов, а также 135 единиц погрузочной техники. Более 40% перерабатываемых в порту грузов — минеральные удобрения и химические грузы навалом и пакетированные, около 40% — хлебные грузы.

Перерабатываются также чёрные металлы всех профилей, чугун в чушках, кокс, ферросплавы, лес, торф. Площадь складских помещений 42 тыс. кв. м. В составе портового флота — 32 судна. Мощности порта рассчитаны на обработку около 4 млн. тонн грузов в год.