В Днепропетровской обл. объем пассажироперевозок снизился

В Днепропетровской области за январь-ноябрь 2009 года объем пассажирских перевозок сократился на 8,6% по сравнению с аналогичным периодом 2008 года и составил 580,4 млн. человек.

Об этом УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в Днепропетровской области.

Согласно сообщению, общий пассажирооборот за указанный период составил 9,729 млрд. пасс./км, что на 6,5% меньше, чем за январь-ноябрь прошлого года.

Железнодорожным транспортом региона за отчетный период перевезено 34,042 млн. пассажиров – на 0,9% меньше, чем за аналогичный период 2008 года. При этом пассажирооборот сократился на 6,8% – до 3,258 млрд. пасс./км.

Автомобильным транспортом, с учетом объемов, выполненных физическими лицами – предпринимателями, перевезено 344,54 млн. пассажиров, что на 3,6% меньше, чем за 11 месяцев 2008 года. Пассажирооборот при этом сократился на 8,5% – до 4,497 млрд. пасс./км.

Авиационным транспортом региона в январе-ноябре 2009 г. перевезено 586,6 тыс. пассажиров – на 45,6% больше, чем за 11 месяцев прошлого года. Пассажирооборот при этом увеличился почти на 62% и составил 645,1 млн. пасс./км.

Как сообщал УНИАН, за 10 месяцев 2009 года объем пассажирских перевозок в Днепропетровской области сократился на 8,8% по сравнению с аналогичным периодом 2008 года – до 531,4 млн. человек.