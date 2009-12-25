В Донецкой обл. грузоперевозки сократились

В Донецкой области за январь-ноябрь 2009 года всеми видами транспорта было перевезено 107,4 млн. тонн грузов, что на 28,2% меньше, чем за аналогичный период 2008 года.

Об этом УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в Донецкой области.

Согласно сообщению, общий грузооборот по всем видам транспорта за отчетный период сократился на 27% по сравнению с январем-ноябрем прошлого года.

Железнодорожным транспортом за 11 месяцев отправлено 80,2 млн. тонн грузов, что на 22,9% меньше, чем за январь-ноябрь прошлого года. Отправка черных металлов Донецкой железной дорогой за 11 месяцев т.г. сократилась на 32,6% по сравнению с январем-ноябрем 2008 года, а в ноябре т.г. по сравнению с ноябрем прошлого года – возросла в 1,5 раза, что связано со значительным сокращением этого показателя в ноябре 2008 года. Отправка каменного угля, по итогам января-ноября 2009 года приходится 57% общего объема железнодорожных перевозок, уменьшилась на 11,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Объем грузоперевозок автомобильным транспортом (с учетом физических лиц-предпринимателей) за отчетный период снизился на 40,2% по сравнению с январем-ноябрем 2008 года и составил 27 млн. тонн.

Обработка грузов на морских причалах области в январе-ноябре 2009 года уменьшилась на 18,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 12,8 млн. тонн. В структуре этих грузов 83,8% составили экспортные грузы, 11,5% – транзитные, 3,6% – грузы внутреннего сообщения, 1,1% – импортные. Экспортных грузов обработано меньше, чем год назад, на 10,6%. Обработка импортных грузов уменьшилась по сравнению с январем-ноябрем прошлого года в 2,8 раза, транзитных – на 48,3%, грузов внутреннего сообщения – на 5,7%.