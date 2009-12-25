В Донецкой обл. пассажироперевозки сократились

В Донецкой области за январь-ноябрь 2009 года перевезено 831,1 млн. пассажиров, что на 8,5% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Об этом УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в Донецкой области. Согласно сообщению, снижение произошло на всех видах транспорта, кроме автомобильного, на котором достигнут минимальный прирост – 0,2%. Число пассажиров автомобильного транспорта за 11 месяцев т.г. составило 489,8 млн. человек.

Железнодорожным транспортом за отчетный период перевезено 39,5 млн. пассажиров, что на 7,5% меньше, чем в январе-ноябре 2008 года.

Городским электротранспортом за январь-ноябрь 2009 года перевезено 301,3 млн. пассажиров, что на 19,8% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Количество пассажиров авиационного транспорта за январь-ноябрь т.г. уменьшилось на 17% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило 429,3 тыс. человек.