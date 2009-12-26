Сбербанк РФ требует от GM компенсации за Opel

Сбербанк РФ предложил GM добровольно компенсировать издержки на оформление сделки по приобретению Opel, в противном случае банк будет судиться, сообщил глава крупнейшего российского банка Герман Греф в интервью телеканалу "Вести" в пятницу, сообщает РИА Новости.

"Мы понесли серьезные затраты. Сейчас мы сформулировали все издержки и передали компании предложение по добровольной компенсации издержек. Если оно не будет принято, то мы будем добиваться компенсации в судебном порядке", - сказал Греф.