В Китае запущена высокоскоростная ж/д магистраль

Сегодня официально открыто в Китае движение по скоростной железнодорожной магистрали Ухань-Гуанчжоу - на сегодня самой протяженной в мире и являющейся "рекордсментом" также по скорости движения, передает «Синьхуа», сообщает k2kapital.

Четыре с половиной года ушло на строительство этой соединяющей административные центры провинций Хубэй и Гуандун линии для пассажирских перевозок: строительные работы велись с июня 2005 года. Как важная составная часть строящейся скоростной железной дороги Пекин-Гуанчжоу, она с севера на юг проходит по территории провинции Хубэй, Хунань и Гуандун, ее протяженность -- 1069 км.

Курсировать на линии будут поезда "Хэсе" китайского производства со скоростью до 350 км в час, минимальный интервал между поездами составит 3 минуты.