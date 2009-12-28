Италия сократит фонд на выкуп старых машин

Правительство Италии планирует сократить объем средств, выделяемых на стимулирование покупки новых автомобилей в обмен на старые, до 300 млн. евро в 2009 г.

Об этом пишет итальянская газета Il Sole 24 Ore. Мера призвана стимулировать спрос на новые более экономичные автомобили.

Вероятно, правительство одобрит новое решение во второй половине декабря. Среди новых мер предлагается также ужесточить критерии по предоставлению бонусов в виде наличных на выкуп автомобилей с меньшими выбросами вредных веществ, пишет издание.

Италия ранее намеревалась выделить 400 млн. евро на увеличение продаж экономически эффективных автомобилей в 2009 г. сообщает k2kapital.