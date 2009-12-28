Туркменистан получит 370 млн. долл. от Исламского банка развития

Исполняющий обязанности министра железнодорожного транспорта Туркменистана Р.Сейиткулыев получил разрешение подписать с Исламским банком развития (ИБР) кредитное соглашение о финансировании проектирования и строительства отрезка Берекет-Этрек транснациональной железнодорожной магистрали Казахстан-Туркменистан-Иран.

Как сообщил на заседании правительства в пятницу курирующий экономический сектор вице-премьер Тувакмаммет Джапаров, проект одобрен на очередном Совете исполнительных директоров ИБР. На его реализацию будет выделено $371,2 млн.

Кроме того, к началу следующего года ИБР будет предложен к подписанию с пакет кредитных соглашений на финансирование 9 проектов на общую сумму $950 млн. Среди них - три проекта министерства здравоохранения и медицинской промышленности: строительство и оснащение нового стоматологического центра в Ашхабаде, возведение в Моллакара новой грязелечебницы мирового уровня на 600 мест, строительство и ввод в строй предприятия по производству инфузионных растворов.

Также должны быть подготовлены документы по проектам создания систем телемеханики и связи, энергообеспечения железной дороги Ашхабад-Каракумы-Дашогуз и строящейся стальной магистрали Берекет-Гызылгая-Узень.

Кроме того, иностранные инвестиции будут привлечены для строительства современной взлетно-посадочной полосы длиной 3500 метров в городе Туркменабате. Инвестиции также будут направлены на представленный Госконцерном "Туркменавтоеллары" (Туркменские воздушные дороги) проект реконструкции пролегающей через город Гарабогаз автомобильной дороги Туркменистан-Казахстан протяженностью 225 километров. Поддержан также представленный хякимликом Балканского велаята (администрация области) проект по дальнейшему освоению знаменитого месторождения пресных вод Ясхан, призванный поднять на новый уровень водообеспечение велаятского центра (областного центра) и других городов и сел региона. Одобрен и проект по предоставлению кредита банковской системе Туркменистана на финансирование малого и среднего предпринимательства.

На заседании правительства президент республики Гурбангулы Бердымухамедов отметил, что "одобренный пакет кредитных соглашений является очередным свидетельством высокой заинтересованности зарубежных деловых кругов в наращивании взаимодействия с Туркменистаном".

"Располагая солидным экономическим потенциалом и оставаясь островом стабильности в море мирового финансово-экономического кризиса, наша страна в нынешнюю эпоху нового Возрождения особенно привлекательна для инвестиций, договоренности о вложении которых только за этот год составили свыше $6 млрд", - подчеркнул Г.Бердымухамедов.

Президент поручил вице-премьерам в кратчайшие сроки подготовить технико-экономические обоснования к инвестиционным проектам по отраслям и представить их на рассмотрение ИБР для выделения кредитов. сообщает РЖД-Партнер.