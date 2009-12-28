УЗ назначила на праздники 50 дополнительных поездов

Железные дороги Украины продолжают работу над обеспечением пиковых перевозок пассажиров накануне и во время новогодних и рождественских праздников и добавили еще 3 дополнительных поезда на этот период, доведя их общее количество до 50 по состоянию на 28 декабря.

Об этом УНИАН сообщает пресс-служба «Укрзализныци».

В частности, 15 поездов назначила Юго-Западная железная дорога; 14 — Приднепровская; 7 — Одесская; 5 — Южная, 5 — Львовская; 4 — Донецкая.

Кроме того, 20 поездов (из них 3 транзитных) назначили российские железнодорожники.

Составом Одесской железной дороги назначены дополнительные поезда на направлениях Николаев—Киев, Одесса-Харьков, Одесса-Львов, Херсон-Львов, Одесса-Ужгород, Одесса-Киев, Киев–Ивано-Франковск; составом Приднепровской железной дороги - на направлениях Евпатория—Москва, Бердянск—Москва, Феодосия—Москва, Симферополь—Москва, Симферополь—Киев—Симферополь, Днепропетровск—Львов, Симферополь—Киев—Днепропетровск—Запорожье, Симферополь—Ужгород, Симферополь—Львов; составом Юго-Западной железной дороги — Киев-Симферополь, Киев—Ужгород, Киев-Львов, Киев-Чоп, Киев-Москва, Киев–Ивано-Франковск; составом Донецкой железной дороги - Луганск—Киев, Донецк—Киев, Дебальцево—Киев—Луганск, Ясиноватая—Киев—Донецк, составом Южной железной дороги - Харьков—Симферополь, Харьков—Киев, Харьков-Ужгород, Харьков-Севастополь и Харьков-Симферополь; составом Львовской железной дороги охвачены направления Львов–Киев–Ивано-Франковск, Киев-Львов;, Ивано-Франковск–Киев–Львов.