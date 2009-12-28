Киевская городская электричка не будет курсировать с 1 по 10 января

Городская электричка по маршруту «Троещина–Киев-Петровка» не будет курсировать в период с 1 по 10 января 2010 года.

Как сообщила УНИАН пресс-служба Юго-Западной железной дороги, такое решение вызвано распоряжением Кабинета министров от 18 ноября 2009 года, которым эти дни объявлены выходными.

Согласно сообщению, вместо этого электричка будет курсировать по субботам, в которые киевляне будут отрабатывать перенесенные рабочие дни.