Киевская городская электричка не будет курсировать с 1 по 10 января
11:57, 28 декабря 2009Транспорт/Связь
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В связи с праздниками
Городская электричка по маршруту «Троещина–Киев-Петровка» не будет курсировать в период с 1 по 10 января 2010 года.
Как сообщила УНИАН пресс-служба Юго-Западной железной дороги, такое решение вызвано распоряжением Кабинета министров от 18 ноября 2009 года, которым эти дни объявлены выходными.
Согласно сообщению, вместо этого электричка будет курсировать по субботам, в которые киевляне будут отрабатывать перенесенные рабочие дни.
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