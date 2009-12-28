На дорогах Закарпатья осложнено движение, сообщает УНИАН пресс-служба Министерства транспорта и связи Украины.

Согласно сообщению, на отдельных участках дорог в Закарпатской области в результате сильных дождей и таяния снега вода начала перетекать на дорожное полотно. В частности, 28 декабря по состоянию на 6 ч. 30 мин. закрыто движение автотранспорта участке автомобильной дороги Т-07-01 Ужгород – Демечи между селом В. Гешцы и селом Тисаагтслек Ужгородского района в связи с поднятием уровня и переливом воды в г. Латорица через проезжую часть автодороги шириной до 200 метров и высотой до 15 см. Объезд осуществляется по маршруту Малые Геевцы - Русские Геевцы - Тейглаш – Чоп – Демечи, установлены соответствующие дорожные знаки. В настоящее время отмечается спад воды.

По информации Укравтодора, для зимнего содержания дорог задействованы 731 механизм и 1555 рабочих, на дежурстве находились 771 механизм и 2262 рабочих.