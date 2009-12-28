РФ до 2015 г. построит морских и речных судов на 40 млн. руб.

Россия планирует до 2015 года построить речных и морских судов более чем на 70 миллиардов рублей, сообщил министр транспорта РФ Игорь Левитин в понедельник на совещании по развитию судостроительной промышленности Дальневосточного региона.

Как передает РИА Новости, по его словам, новая ФЦП по строительству морских судов до 2015 года предусматривает, что на воду будет спущено около 100 вспомогательных судов - ледоколов, буксиров, аварийно-спасательных, водолазных судов и катеров. "Общая сумма средств, которая выделена на эту программу, 40 миллиардов рублей", - сказал министр.

Программа строительства речного транспорта до 2015 года предполагает строительство 350 судов на 33 миллиарда рублей, сообщил Левитин. "В программе, которая в этом году завершена, вообще строительство речных судов предусмотрено не было", - напомнил министр. "Всего на два года мы планирует разместить заказы на речные суда на сумму в 7 миллиардов рублей, что примерно равно тем инвестициям, которые были сделаны в предыдущие 10 лет", - сказал Левитин.