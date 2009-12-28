ЮЗЖД введет вагон повышенной комфортности

Юго-Западная железная дорога (ЮЗЖД) с 8 января 2010 г. введет в состав поезда №1/2 Киев-Москва вагон повышенной комфортности.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня сообщил журналистам в ходе презентации вагона начальник пассажирской службы Юго-Западной железной дороги Александр БОЛДОВ.

«Вагон класса «люкс» будет курсировать через в день в составе этого поезда (формирования ЮЗЖД - УНИАН)», - отметил он.

По его словам, вагон представляет собой пассажирский вагон с шестью купе семейного типа. Купе двухместные, однако допускается также проезд третьего пассажира – ребенка. Место в купе купить нельзя – выкупается целое купе (оба места). Стоимость – около 3,5-4 тыс. грн. Продажа билетов будет осуществляться в обычном порядке. «Цена билета зависит от многого. Дело в том, что стоимость международных перевозок зависит от курса швейцарского франка. Во-вторых, на территории России действуют дифференцированные тарифы, то есть в зависимости от дня недели, времени года

цена изменяется. Ориентировочно (стоимость ожидается - УНИАН) в районе 3,5-4 тыс. грн. за купе. По сравнению с СВ это выше где-то в 2 раза», - отметил А.БОЛДОВ.

В каждом купе, кроме спальных мест, есть санузел, душевая кабина, при этом каждое купе оборудовано собственной системой кондиционирования и вентиляции воздуха. Также в купе есть аудиовидеосистема.

Вагон арендован у российского ООО «Вагонремсервис», он был переоборудован из обычного купейного вагона украинским ОАО «Днепровагонремстрой».

Как отметил А.БОЛДОВ, пока что ЮЗЖД запускает только один вагон такого класса, московское направление выбрано в связи с его популярностью. Он также сообщил, что идея ввести такой вагон пришла в связи со спросом на вагоны-салоны, которые уже давно можно заказать у железной дороги и которые могут быть включены по запросу в состав любого поезда. Однако вагоны-салоны заказываются не покупейно, а целиком, при этом стоимость поездки в вагоне-салоне (вместимостью 7-11 человек) – 15-20 тыс. грн. в одну сторону. Кроме комфортабельных купе, вагон-салон имеет зал для заседаний, кухню и пр.

Справка УНИАН. Поезд №1/2 сообщением Киев-Москва отправляется из Киева в 23.23, прибывает в Москву в 08.00, отправляется из Москвы в 20.09, прибывает в Киев в 06.35.