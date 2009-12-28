ЮЖД к Евро-2012 запустит скоростной поезд

Южная железная дорога и “Укрзализныця” готовят инфраструктуру для запуска к Евро-2012 скоростного железнодорожного сообщения между Харьковом и Киевом.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на брифинге в Харькове начальник Южной железной дороги (ЮЖД) Виктор ОСТАПЧУК.

«Мы ведем работу вместе с “Укрзализницей”, чтобы подготовить всю нашу инфраструктуру для пропуска скоростных поездов от Харькова до Киева. Я думаю, что в начале 2012 года первые такие поезда будут эксплуатироваться», – сказал начальник ЮЖД.

По словам В.ОСТАПЧУКА, Южная железная дорога запланировала приобретение новых скоростных поездов. «Запланировано приобретение двух новых скоростных поездов. Ведем сейчас с несколькими лизинговыми компаниями работу по приобретению нового подвижного состава. Это будут или двухэтажные поезда двойного питания, или другая техника», – сказал В.ОСТАПЧУК.

Также он отметил, что работа по приведению железнодорожных путей и инфраструктуры железной дороги к международным стандартам будет вестись и в направлении российской границы.

В.ОСТАПЧУК заверил, что на протяжении следующего года “все станции, остановочные пункты, платформы будут приведены в порядок".

Кроме того, начальник ЮЖД сообщил, что станция Казачья Лопань будет реконструироваться, начиная с января 2010 года. «Это будут северные ворота Украины», – сказал он.