Снегопад "завалил" транспортно-дорожный комплекс Украины

В Украине из-за существенного ухудшения погодных условий усложнен проезд по автомобильным дорогам.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства транспорта и связи, в частности, по состоянию на 08.00 29 декабря остается перекрытым движение на переливном участке автомобильной дороги Т-07-01 Ужгород-Демечи, км 18-19, в Ужгородском районе.

В Киевской области на автомобильной дороге М-05 Киев-Одесса установлено ограничение движения: км 18+20 (правая полоса), км 20+18 (левая полоса), км 39+40 (правая полоса).

Кроме того, с 19.50 28 декабря был закрыт аэропорт Борисполь. Работу аэропорта планируется возобновить сегодня до 12.00. Как сообщила пресс-служба Министерства транспорта и связи Украины, для того чтобы международный аэропорт смог заработать как можно быстрее, по поручению первого заместителя министра транспорта и связи Украины Василия ШЕВЧЕНКО максимально задействованы усилия транспортников для очистки взлетно-посадочной полосы и территории аэропорта от снега.

«Международный аэропорт «Борисполь» – главные транспортные ворота Украины. Поэтому мы должны максимально сконцентрировать усилия, чтобы сегодня до 12:00 аэропорт заработал», - подчеркнул В.ШЕВЧЕНКО.

Вместе с тем, порты Северо-Западной части Черного моря - Белгород-Днестровский, Ильичевский, Одесский, Скадовск «Южный» работают с ограничениями по ветру.

Что касается работы железнодорожного транспорта, то в ночь на 29 декабря из-за сложных погодных условий были задержаны шесть грузовых поездов. Для очистки железнодорожной инфраструктуры от снега задействованы 2 тысячи 176 человек и техника.

Министерство транспорта обращается ко всем водителям быть предельно внимательными и осторожными на дорогах, а при возможности - воздержаться от поездок на время осложнения проезда автодорогами из-за сложных погодных условий.

Также в ночь на 29 декабря в результате осложнения погодных условий, в частности сильных осадков в виде дождя, мокрого снега и шквалистых порывов ветра, произошло обесточивание 1077 населенных пунктов в 14 областях.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, в частности, в Винницкой области без электроснабжения 262 н.п., Киевской – 185, Кировоградской – 138, Черкасской – 136, Житомирской – 94, Черниговской – 83, Николаевской – 52, Ривненской – 34, Херсонской – 33, Полтавской – 32, Запорожской – 12, Днепропетровской – 8, Волынской – 6 и Луганской - 2.

Электроснабжение возобновляют аварийные бригады облэнерго.