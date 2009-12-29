Задерживаются поезда ЮЗЖД

Юго-Западная железная дорога (ЮЗЖД) отмечает задержки в движении поездов из-за снежных заносов и повреждения линий электропередачи.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ЮЗЖД.

По данным пресс-службы, сегодня движутся с задержками как пассажирские, так и грузовые поезда, однако пока нет оперативных данных, сколько поездов и какая задержка по времени.

По данным Юго-Западной железной дороги, в ночь с 28 на 29 декабря выпало свыше 30 см мокрого снега. Работники ЮЗЖД всю ночь боролись со снежными заносами на железнодорожных путях, вокзалах и станциях.

Кроме того, из-за налипания мокрого снега на ветвях деревьев только в пределах Киевской области было повалено около 200 деревьев на электросети железной дороги. Высоковольтные линии электропередачи под весом снега и опавших веток были повреждены. В частности, крайне сложная ситуация сложилась по станции Дарница (выход на Нежин и Гребенку), где значительное количество деревьев Дарницкого лесопаркового хозяйства наклонились, на участке Боярка–Васильков–Мотовиловка – наклон насаждений Боярской лесной опытной станции и Мотовиловского лесничества. В итоге произошел сбой движения по станциям Васильков и Боярка.

Также, по данным ЮЗЖД, из-за аварийной ситуации в 5.15 "Киевоблэнерго" отключило питание на тяговой подстанции Боярка, обеспечивающей электроэнергией железнодорожное направление к Фастову. В связи с отсутствием питания погасли светофоры, что сделало невозможным движение поездов. Однако Юго-Западная железная дорога работала благодаря подаче электроэнергии собственными техническими средствами – поезда не останавливались.

Для борьбы с непогодой железнодорожники привлекли 15 снегоочистительных машин. Также чтобы очистить от снежного покрова стрелочные переводы, работники Юго-Западной железной дороги задействовали 3187 единиц пневмообдувной техники и 587 электрообогревов. Для обрезки деревьев созданы мобильные бригады из работников Юго-Западной железной дороги.

Как отмечается в сообщении, ЮЗЖД продолжит проводить снегоочистительные мероприятия, чтобы пассажирские поезда прибывали и отправлялись с как можно меньшей задержкой. Всего к ликвидации стихии привлечено свыше 2000 работников.