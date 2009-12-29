Киев. 29 декабря. УНИАН. В аэропорту «Борисполь» началась регистрация на рейсы.

Об этом УНИАН по телефону сообщила пресс-секретарь аэропорта Людмила ПЕТРИВ.

По ее словам, согласно сообщениям служб аэропорта, взлетно-посадочная полоса очищена от снега, таким образом, аэропорт должен, как и планировалось, начать работу в 14.00.

По словам Л.ПЕТРИВ, в день аэропорт обслуживает до 300 рейсов на прилет и на вылет, при этом пик рейсов приходится на 12.00-16.00. Таким образом, отметила она, если рейсы начнут выполнять с 14.00, то упущенное время наверстают и все сегодняшние рейсы удастся отправить без переноса на завтра.

По данным Л.ПЕТРИВ, такой снегопад в аэропорту случился впервые за 22 года. В частности, трудности вызвало то, что, в отличие от прошлой неделе, сейчас снег тяжелый, с водой. Очищали аэродром с применением химических реагентов, в очистке принимали участие 9 машин и 7 гусеничных машин.

Как сообщал УНИАН, срок возобновления работы аэропорта «Борисполь» перенесен на 14.00. Напомним, ранее Министерство транспорта и связи Украины сообщило, что аэропорт начнет работу в 12.00.

«Борисполь» закрыт с 19.50 28 декабря из-за сильного снегопада.