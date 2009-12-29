От снега пострадала только ЮЗЖД

Осадки и снежные заносы наблюдаются только на территориях, где курсируют поезда Юго-Западной железной дороги (ЮЗЖД).

Об этом в комментарии УНИАН по телефону сообщила пресс-секретарь «Укрзализныци» Анастасия ПЮРО.

По ее словам, другие железные дороги функционируют в обычном режиме, лишь часть Одесской железной дороги затронута осадками в районе Христиновки.

Как сообщал УНИАН, ЮЗЖД отмечает задержки в движении поездов из-за снежных заносов и повреждения линий электропередачи. По данным пресс-службы, сегодня движутся с задержками как пассажирские, так и грузовые поезда, однако пока нет оперативных данных, сколько поездов и какая задержка по времени. По данным Юго-Западной железной дороги, в ночь с 28 на 29 декабря выпало свыше 30 см мокрого снега. Работники ЮЗЖД всю ночь боролись со снежными заносами на железнодорожных путях, вокзалах и станциях.