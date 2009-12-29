В Киевской обл. автопроезд осложнен следующими дорогами

По оперативным данным, в Киевской области в связи с неблагоприятными погодными условиями продолжают сохраняться осложнения с проездом по автодорогам.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства транспорта и связи Украины.

Согласно сообщению, в частности, на дороге М-01 Киев – Чернигов – Новые Яриловичи (км 18-42) – снежная каша; М-03 Киев – Харьков-Довжанский (км 42-126) – покрытие дороги местами заснежено; М-05 Киев – Одесса – покрытие дороги заснеженное; М-06 Киев – Чоп (км. 14-68) – покрытие местами заснеженное; М-07 Киев – Ковель – Ягодин (км 19-79) – небольшой снег; Н-07 Киев – Сумы – Юнаковка – покрытие дороги заснеженное; Н-08 Борисполь – Днепропетровск – Запорожье (км 0-81) – покрытие дороги заснеженное; Р-03 Северо-Восточный обход г. Киев (км 0-28) – снежная каша. На дорогах работают снегоуборочные машины, тракторы.

По данным министерства, кроме того, дороги местного значения в Черниговской, Волынской, Тернопольской и Одесской областях заснежены, в Житомирской области местами снежный накат, однако проезд обеспечен.

На автомобильной дороге М-05 Киев – Одесса в Киевской и Черкасской областях идет мокрый снег.

В целом на территории Украины в северных, центральных и местами в западных областях мокрый снег, в Днепропетровской области – дождь. На остальной территории без осадков. Таким образом, покрытие на автомобильных дорогах государственного и местного значения в большинстве областей – мокрое. На перевальных участках дорог в Карпатском регионе покрытие автодорог также мокрое. В АР Крым на перевалах без осадков, проезд обеспечен.

Как отмечают в министерстве, для обеспечения безопасного проезда автодорогами задействовано максимальное количество снегоочистительной техники и рабочих, осуществляется круглосуточное дежурство дорожно-эксплуатационных и других организаций. На данное время задействовано 3134 рабочих, работает 1965 единиц техники. На дежурстве находится 1010 механизмов и 1221 рабочий.