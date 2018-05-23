Строили терминал – застряли в судебных спорах

Минувшей осенью ряд СМИ обнародовали «сенсационное» сообщение юрфирмы «Magisters» об инициированном компанией АПМ Терминалс Б.В. иске к двум одесским бизнесменам, выступившим поручителями по 19,5-миллионному кредиту, предоставленному руководством компании для строительства контейнерного терминала в Ильичевске. Судя по публикациям, возникла удивительная ситуация: транснациональная компания, специализирующаяся на контейнерных перевозках, предоставила многомиллионный кредит частной компании, а обеспечением гарантии возврата кредита стало поручительство двух физических лиц. Причем предоставлен заем чуть ли не под «честное слово»...

Что же произошло на самом деле? В портовом Ильичевске - спутнике Одессы – одна из иностранных компаний инициировала в 2006 году строительство контейнерного терминала. Стройплощадкой была выбрана, по согласованию с городскими властями и руководством местного судоремонтного завода (ИСРЗ), часть приморской территории предприятия, многие годы не используемая непосредственно для нужд судоремонта. И впрямь: почему бы, с учетом крайне выгодного месторасположения участка, не развивать параллельно с судоремонтом и контейнерный бизнес? С этим предложением и обратились в 2006 году к руководству Ильичевского судоремонтного менеджеры компании АПМ Терминалс Б.В., которая входит в А.П. «Мёллер-Маерск Групп» и является одной из крупнейших компаний-операторов контейнерных терминалов в мире. У заводчан и властей города сомнений насчет серьезности намерений голландских партнеров не было: специалисты компании АПМ Терминалс Б.В. (АПМТ) предварительно осуществили проверку перспективности проекта строительства терминала с привлечением экологов, юристов, технологов. В процессе согласования обязанностей сторон по возведению важного объекта иностранная компания также брала на себя обязательства по обеспечению кредитного финансирования проекта. А украинской стороне надлежало обеспечить необходимые разрешения и согласования в официальных структурах власти.

В частности, чтобы подготовить стройплощадку, нужно было снести некоторые здания и сооружения, находящиеся в госсобственности и не используемые для судоремонта. Для выкупа и последующего их сноса необходимо было пройти процедуру приватизации, которую завершили в конце 2007 года. По итогам экспертизы выкупаемые здания и сооружения были оценены в более чем 100 млн. грн., что оказалось значительно выше предварительной оценки, сделанной по заказу компаний-участников проекта. Чтобы построить терминал, нужно было срочно изыскать дополнительные средства. Зная об этом, голландцы предложили выделить кредит в размере 19,5 млн. долл. На период, пока здания и сооружения станут собственностью компаний проекта, денежные средства предоставлялись АПМТ на условиях кредита одной из компаний. Также было согласовано, что после выкупа построек сумма кредита станет взносом АПМТ в уставный фонд компании, специально созданной для реализации проекта.

Средства в реализацию проекта были инвестированы в апреле 2008 года. Причем сторонами не предусматривался, как утверждает руководство ИСРЗ, возврат денег ни через 6, ни через 8 месяцев после их направления на выполнение первоочередных работ, и тем более уплата «заоблачных» процентов - 14,5% годовых. В своих письмах в адрес Фонда Госимущества Украины от 13 декабря 2007 года и 8 октября 2007 года руководство АПМТ гарантировало направление этих средств как запланированных инвестиций. Что касается разрешения государственных органов на реализацию проекта, то они были получены, среди прочего, и по той причине, что руководство и менеджеры голландской компании неоднократно направляли письма в адрес высоких должностных лиц Украины, уверяя их в несомненной реализации намеченного проекта и его привлекательности для группы компаний «Маерск».

В итоге, 8 апреля 2008 года был подписан кредитный договор, 16 апреля подана заявка на получение кредита. После чего руководство АПМТ потребовало предоставления личных гарантий выполнения кредитных обязательств компанией ИПСЛ, созданной для реализации проекта. Менеджеры голландской компании мотивировали выдвинутое требование тем, что кроме постоянного контроля прохождения денег инвестору хотелось быть также уверенным, что и после поступления их на счет компании-заемщика будет гарантировано целевое использование средств, а в дальнейшем деньги попадут на счет ФГИУ. Собственно, с этой же целью украинским партнером был предоставлен иностранному инвестору основательный проект Гарантийного соглашения, составленный в соответствии с требованиями английского права и предполагающий необходимость нотариального заверения подписей. Однако, с учетом уверений представителей АПМТ о том, что гарантия носит формальный характер, стороны в конечном итоге решили отказаться от изначально предложенного многостраничного текста Гарантийного соглашения и остановились на гарантийном письме без нотариального заверения подписей.

Согласно договоренности, партнерам надлежало: до 25 января 2008 года направить в госбюджет денежные средства за выкупленное имущество; 8 апреля 2008 года решили подписать кредитный договор; 16 апреля - заявление, а 21 апреля - гарантийное письмо, согласно которому осуществлен перевод денежных средств. С учетом требований законодательства Украины, выкуп приватизированного имущества осуществляется не позже, чем в 30-дневный срок, т. е. деньги нужно было перевести до 25 января 2008 года. Однако неожиданно выяснилось, что АПМТ не может в обусловленный срок обеспечить перевод денежных средств. И, с согласия руководства АМПТ, для расчетов с госбюджетом украинским участником сделки был взят кредит в украинском банке, который надлежало возвратить финансовой структуре. Иными словами, голландские партнеры сумели-таки, по утверждению руководства ИСРЗ, «выкрутить руки» украинской компании, чтобы добиться получения соответствующих документов, не будучи искренними в объяснении своих действий.

Затем украинская сторона начала подготовку территории под реализацию намеченного проекта. А на запросы, как идет работа по привлечению кредита, голландские партнеры неизменно бодро заверяли: все хорошо, не волнуйтесь. Наконец, в июле 2008 года Ильичевск посетил заместитель гендиректора АПМ Терминалс Б.В. Питер Сондергаард, чтобы осмотреть подготовку стройплощадки под реализацию проекта. После посещения ИСРЗ встретился в Киеве также с главой Минтранса Украины, где вновь были высказаны заверения, что проект является приоритетным для АПМТ и успешно реализуется компанией. Однако, похоже, лукавил г-н Сондергаард. Поскольку в это время в мировой экономике уже начинался финансовый кризис, который вскоре больно ударил и по рынку контейнерных перевозок. В частности, убытки компании «Маерск» в 2009 году, согласно данным, обнародованным в Интернет-Сети, составили почти 900 млн. долл. И выполнять обязательства, предусмотренные соглашением с украинской стороной по строительству терминала, очевидно, стало затруднительно. Именно осознание руководством компании «Маерск» невозможности выполнения взятых обязательств, убеждены в ИСРЗ, и вынудило менеджеров АПМТ сделать «ход конем»: выступить с неожиданным заявлением о прекращении реализации проекта вследствие... нарушения обязательств украинскими партнерами! Столь неожиданный кульбит голландского инвестора просто шокировал украинскую сторону, понесшую значительные финансовые траты по выкупу необходимых сооружений, демонтажу ненужных строений и заказу проектной документации.

И все же украинские партнеры предложили руководству АПМТ провести встречу, чтобы попытаться урегулировать возникшие проблемы и устранить возможное недопонимание. Но тщетно - голландские «инвесторы», вопреки ранее проделанной работе и заверениям о готовности устранения разногласий, предпочли инициировать судебную тяжбу сразу в нескольких странах (на Кипре, в Украине и Англии), а также развернуть в СМИ кампанию по дискредитации украинских партнеров инвестиционного проекта. Причем в публикациях и сообщениях пресс-служб отражена преимущественно точка зрения иностранных «инвесторов», что вынуждает и украинских партнеров обнародовать позицию относительно возникших разногласий, а также тщетных попыток дискредитации руководства ИСРЗ и даже мэрии города. Ведь в чем можно обвинить, в частности, мэра Ильичевска? Неужели в том, недоумевают на ИСРЗ, что городской председатель Валерий Хмельнюк по просьбе г-на Сондергаарда присутствовал на встрече с министром транспорта и связи Украины, чтобы подтвердить заинтересованность местных властей в зарубежных инвестициях?..

Юристы, нанятые компанией АПМТ, принялись усиленно акцентировать, что у украинских фигурантов судебной тяжбы арестованы машина, земельный участок, 2-х комнатная квартира, иное личное имущество. При этом старательно упуская из виду, что после начала судебных разбирательств на Кипре определением окружного суда Никосии (Кипр) от 12 августа 2009 года запрещено до окончания разбирательств по делу компании АПМ Терминалс Б.В. «...отчуждать каким-либо способом любое имущество или активы, которыми они (участники процесса – ав.) владеют напрямую или через их дочерние компании...». И касается этот пункт определения именно ареста имущества иностранного инвестора, о чем представители юридической фирмы старательно умалчивают.

***Как сообщала ЮФ «Magisters», в судах Никосии, Одессы и Лондона продолжаются судебные споры о нарушениях договорных обязательств между компанией-кредитором АПМ Терминалс Б.В. и компанией-заемщиком Ивент Пленнинг Софтвер Лимитед (ИПСЛ), в которые вовлечены также два бизнесмена - физические лица, предоставишие кредитору гарантийные письма, которыми поручались за исполнение компанией ИПСЛ своих обязательств перед АПМ Терминалс Б.В.

Наконец, как обойти вопросы: зачем нужны одновременно три судебных процесса в разных юрисдикциях, усиленное «освещение в прессе» судебных процессов, по которым пока не принято ни одно решение? По мнению юристов, вызвано это ни чем иным, как слабой юридической позицией компании АПМ Терминал Б.В. Ведь не так давно, на этапе переговоров по реализации проекта, именно представители АПМТ настаивали, что все спорные вопросы партнеров должны решаться по-дружески, за столом переговоров. А в случае, если договориться не удастся – споры должны рассматриваться только по английскому праву, поскольку, мол, не верят в справедливость украинской судебной системы.

Остается лишь удивляться тому, что после этого вчерашние инвесторы, не вступая в переговоры, подали иск в украинский суд. Почему? Вполне возможно, что руководство АПМТ прекрасно понимает: английскому суду будет несложно разобраться в затеянном коммерческом споре, и тщится иллюзорной надеждой сформировать в Украине предвзятое общественное мнение вокруг затеянных судебных процессов…

Анатолий Гунченко