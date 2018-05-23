Поезд Киев-Москва: ЮЗЖД презентовала вагон-купе повышенной комфортности

Юго-Западная железная дорога "ставит на колеса" купе-вагон повышенной комфортности.

С начала года в составе поезда Юго-Западной железной дороги №1/2 Киев-Москва появится новый вагон – пока единственный в своем роде. ЮЗЖД взяла его в аренду у российского ООО «Вагонремсервис», вагон был переоборудован из обычного купейного вагона украинским ОАО «Днепровагонремстрой» в вагон повышенной комфортности. Билетов пока нет в продаже, однако в планах ЮЗЖД – начало его курсирования с 8 января и через день.

Российские железные дороги уже используют вагоны подобного типа, один из них – на направлении Москва-Киев.

Новый вагон имеет шесть купе семейного типа. Они двухместные, но допускается также проезд третьего пассажира – ребенка, так как ширина нижнего спального места – дивана-кровати – 1 м 20 см. В каждом купе есть санузел с душем, система кондиционирования и вентиляции воздуха, а также энергосохранения. Есть в купе и аудио-видео система.

Место в купе купить нельзя – выкупается купе в целом (оба места). Стоимость – около 3,5-4 тыс.грн. Продажа билетов будут осуществляться в обычном порядке.

«Цена билета зависит от многого. Дело в том, что стоимость международных перевозок зависит от курса швейцарского франка, во-вторых, на территории России действуют дифференцированные тарифы, то есть, в зависимости от дня недели, времени года цена изменяется. Ориентировочно, в районе 3,5-4 тыс. грн. за купе. По сравнению с СВ, это выше где-то в 2 раза», - поясняет начальник пассажирской службы Юго-Западной железной дороги Александр Болдов.

По его словам, пока ЮЗЖД запускает только один вагон такого класса, московское направление выбрано в связи с его популярностью. С введением данной услуги ведомство изучит спрос и определится на перспективу.

А.Болдов также отметил, что идея ввести в работу такой вагон пришла в связи со спросом на вагоны-салоны, которые уже давно можно заказать и включить в любой состав поезда.

ЮЗЖД может предоставить 5 вагонов-салонов. Как известно, они заказываются не покупейно, а целиком, при этом стоимость поездки в вагоне-салоне (вместимостью 7-11 человек) – 15-20 тыс.грн. в одну сторону. Кроме комфортабельных купе, вагон-салон имеет зал для заседаний, кухню с набором бытовой техники, душевые кабины, санузлы.

На ЮЗЖД такие вагоны называют гостиницами на колесах. Проехаться в нем можно не только по Украине, но и странам СНГ.

(УНИАН)