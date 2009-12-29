Непогода задержала 12 пассажирских поездов

По состоянию на 13.00 29 декабря из-за сложных погодных условий задержано 12 пассажирских поездов.

Об этом УНИАН сообщает пресс-служба Министерства транспорта и связи.

Согласно сообщению, все поезда, движение которых задерживается, - Юго-Западной железной дороги (ЮЗЖД).

Железнодорожники продолжают прилагать все усилия для обеспечения бесперебойного движения пассажирских и пригородных поездов.

Как сообщал УНИАН, по данным “Укрзализныци”, перебои в движении поездов наблюдаются только на ЮЗЖД из-за сложных погодных условий.