Непогода задержала 12 пассажирских поездов
16:22, 29 декабря 2009Транспорт/Связь
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Сообщает Минтранс
По состоянию на 13.00 29 декабря из-за сложных погодных условий задержано 12 пассажирских поездов.
Об этом УНИАН сообщает пресс-служба Министерства транспорта и связи.
Согласно сообщению, все поезда, движение которых задерживается, - Юго-Западной железной дороги (ЮЗЖД).
Железнодорожники продолжают прилагать все усилия для обеспечения бесперебойного движения пассажирских и пригородных поездов.
Как сообщал УНИАН, по данным “Укрзализныци”, перебои в движении поездов наблюдаются только на ЮЗЖД из-за сложных погодных условий.
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