30 декабря «Авиант» выкатит первый серийный Ан-148

ГП «Киевский авиационный завод «Авиант» завершил постройку первого серийного экземпляра регионального реактивного самолета нового поколения Ан-148.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе АНТК им. Антонова.

В сообщении отмечается, что 30 декабря т.г. состоится выкатка из сборочного цеха и передача на испытания первого серийного Ан-148, изготовленного на авиационном заводе в Киеве.

«Это событие стало результатом слаженной, плодотворной работы десятков предприятий-партнеров из 15 стран мира, в том числе более 30 компаний Украины», – отмечено в сообщении.

По данным пресс-службы, значительное содействие реализации этой программы оказало правительство Украины. В частности, летом 2009 года оно приняло решение о реорганизации ГП «Киевский авиационный завод «Авиант» путем присоединения его к ГП АНТК им. Антонова.

Меры по объединению позволили частично ликвидировать задолженность «Авианта», в том числе по заработной плате, ускорить процесс постройки первых серийных экземпляров Ан-148, а также изготовления самолетных агрегатов по контракту с ОАО «Воронежское акционерное самолетостроительное общество» (ВАСО).

«Авиант» получил статус филиала АНТК им. Антонова по серийному производству самолетов. Ведется работа по полной интеграции предприятий в ближайшем будущем.

Справка УНИАН. Ан-148 – региональный реактивный самолет нового поколения, предназначенный для перевозки 68-85 пассажиров на региональных и ближнемагистральных маршрутах. В настоящее время Ан-148 головной партии, доведенный в АНТК им. Антонова до серийной конструкции, успешно эксплуатируется в Украине под флагом авиакомпании «АэроСвит». Начиная с июня 2009 года, этот самолет выполнил около 500 полетов, перевез около 21 тыс. пассажиров по региональным трассам между Киевом, Симферополем, Харьковом, Одессой, Львовом. С 13 декабря 2009 года началась его эксплуатация на международных линиях.

24 декабря 2009 года состоялся первый коммерческий рейс Ан-148 по маршруту Санкт-Петербург – Москва под флагом государственной транспортной компании «Россия». Этот лайнер был изготовлен в ОАО «ВАСО» в широкой международной кооперации. Он стал первым из шести самолетов, заказанных ГТК «Россия». Второй такой лайнер уже построен в России и готов к передаче авиакомпании. Постройка третьего серийного Ан-148 в Воронеже также подходит к концу.