Кабмин закупает для школ только отечественные автобусы

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявляет, что правительство в рамках программы «Школьный автобус» закупает для школ автобусы только украинского производства.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ТИМОШЕНКО заявила сегодня на итоговой пресс-конференции в Киеве.

«Ни один китайский автобус нигде не закуплен. Все автобусы, которые мы закупили как школьные автобусы, автобусы для «Артека», были закуплены у наших отечественных производителей», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Глава правительства отметила, что в последующие годы программа «Школьный автобус» будет продолжаться. «Все заказы будут сделаны и еще более усилены после того, как мы завершим этот политический хаос и сможем действительно намного больше делать», - уверена премьер-министр.

Ю.ТИМОШЕНКО также сообщила, что сегодня во время ее рабочей поездки в Львов школам Львовской области планируется передать 20 автобусов, закупленных в рамках программы «Школьный автобус».