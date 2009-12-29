Audi до 2012 г. вложит в переоборудование заводов 7,3 млрд. евро

Audi AG планирует потратить 7,3 миллиарда евро до 2012 года на переоборудование заводов, разработку новых продуктов и технологий на фоне стремления компании расширить свое присутствие в мире и увеличить долю на рынке, говорится в пресс-релизе компании.

Audi, штаб-квартира которой находится в Ингольштадте, заявила, что данные средства компания планирует потратить до 2012 года, а к 2015 году намерена увеличить число выпускаемых моделей с 34 до 42. На разработку новых продуктов и технологий компания планирует потратить 5,9 миллиарда евро, или около 80% от общей суммы инвестиций.

"При помощи инвестиций в разработку новых продуктов и концептов, в частности, с использованием электродвигателя, мы создаем базу для будущего роста нашей компании", - приводятся в пресс-релизе слова главы финансового и организационного департамента Audi AG Аксела Штротбека (Axel Strotbek). Компания намерена расширить модельный ряд путем запуска серийного производства A1, A7, A8 и R8 Spyder в 2010 году, а также Q5 Hybrid в начале 2011 года. "Мы будем в состоянии профинансировать все запланированные нами инвестиции за счет операционных средств компании", - заявил Штротбек. Б

ольшие объемы инвестиций планируется направить до 2012 года на развитие заводов в Германии - в Ингольштадте и Некарсульме. В частности, на модернизацию завода в Ингольштадте, в том числе для налаживания производства модели A1, компания потратит около 2,5 миллиарда евро, в то время как завод в Некарсульме получит 1,3 миллиарда для развития мощностей по производству моделей A6, A7 и A8.

Немецкий Audi AG является подразделением крупнейшего автопроизводителя в Европе концерна Volkswagen AG. Ежегодно он производит несколько миллионов автомобилей. Группе Volkswagen, помимо собственно автомобилей марки Volkswagen и марки Audi, принадлежат такие марки автомобилей как Bentley, Bugatti, Lamborghini, Skoda, Seat, а с февраля 2008 года - еще и Scania. Концерн входит в четверку крупнейших мировых производителей автомобилей, таких как General Motors, Toyota Motor и Ford Motor, сообщает РИА Новости.