В платный зал Центрального вокзала в Киеве пускают без денег
19:26, 29 декабря 2009Транспорт/Связь
1
На время непогоды
Юго-Западная железная дорога (ЮЗЖД) в связи со сложными погодными условиями открыла зал ожидания, пребывание в котором обычно является платным, для всех без исключения пассажиров, которые ожидают отправления поезда на Центральном железнодорожном вокзале станции Киев-Пассажирский.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ЮЗЖД.
Согласно сообщению, учитывая сложную метеорологическую ситуацию в Украине, ЮЗЖД решила предоставить это помещение для всех желающих пассажиров, которые должны отправиться в дорогу поездами, и тех, кто встречает своих близких из путешествия.
Напомним, из-за снегопада, задерживается движение поездов ЮЗЖД.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter