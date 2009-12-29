В платный зал Центрального вокзала в Киеве пускают без денег

Юго-Западная железная дорога (ЮЗЖД) в связи со сложными погодными условиями открыла зал ожидания, пребывание в котором обычно является платным, для всех без исключения пассажиров, которые ожидают отправления поезда на Центральном железнодорожном вокзале станции Киев-Пассажирский.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ЮЗЖД.

Согласно сообщению, учитывая сложную метеорологическую ситуацию в Украине, ЮЗЖД решила предоставить это помещение для всех желающих пассажиров, которые должны отправиться в дорогу поездами, и тех, кто встречает своих близких из путешествия.

Напомним, из-за снегопада, задерживается движение поездов ЮЗЖД.