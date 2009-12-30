МТС ввела в действие уличную сеть 3G

Крупнейший оператор сотовой связи в России и странах СНГ ОАО "Мобильные ТелеСистемы" запустил сеть 3G МТС в коммерческую эксплуатацию на улицах Москвы, сообщает k2kapital.

Как отмечает вице-президент по технике МТС Андрей Ушацкий, в январе компания намерена увеличивать покрытие инновационных сетей и продолжать вводить в действие новые сегменты – до конца следующего месяца заработают более 300 базовых станций 3G. "Необходимость поэтапного запуска станций "третьего поколения" обусловлена нашим стремлением обеспечить традиционно высокий уровень качества связи в МТС при переходе пользователей в сети UMTS", - подчеркнул он.

Предполагается, что в первую очередь сеть уличная сеть 3G от МТС покроет центральную часть Москвы в границах третьего транспортного кольца, в основных бизнес-районах столицы, на ключевых транспортных магистралях и транспортных узлах в пределах МКАД. Напомним, что в декабре 2009 года МТС получила разрешение установить на улицах Москве 783 базовых станций стандарта UMTS. Объем инвестиций МТС в развитие сетей 3G в России в 2008 - 2009 гг. составит порядка $700 миллионов.