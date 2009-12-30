В «Борисполе» самолет выкатился за посадочную полосу

Вчера, 29 декабря, в 23.38 в аэропорту «Борисполь» самолет А-320 авиакомпании «Wizzair Ukraine» во время пробега после посадки выкатился на за взлетно-посадочную полосу с разворотом на 180 градусов.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства транспорта и связи Украины.

На борту самолета находилось 6 членов экипажа и 154 пассажира. Никто не пострадал.

В результате происшествия повреждены вентиляторные ступени обоих двигателей самолета, который совершал рейс по маршруту Тревизо (Италия) - -Борисполь.

По поручению первого заместителя министра транспорта и связи Украины Василия ШЕВЧЕНКО создана комиссия Госавиаадминистрации, которая должна провести расследование этого инцидента.

Как сообщал УНИАН, «Борисполь» был закрыт вечером 28 декабря из-за сильного снегопада. До обеда вчерашнего дня там очищали от снега взлетно-посадочную полосу, после чего началась регистрация на рейсы. Сегодня аэропорт «Борисполь» опять закрыт - до 12.00 по техническим причинам.