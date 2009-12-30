ЮЗЖД полностью возобновила движение поездов

Юго-Западная железная дорога (ЮЗЖД) полностью возобновила нормальное движение поездов.

Как сообщает пресс-служба ЮЗЖД, со вчерашнего дня, с 20 часов вечера, пассажирские и грузовые поезда Юго-Западной железной дороги начали отправляться и прибывать в соответствии с графиком.

Таким образом, в настоящее время железнодорожники продолжают своевременно обеспечивать перевозку пассажиров во всех направлениях.

Как сообщал УНИАН, 29 ноября из-за непогоды и обильного снега на Юго-Западной железной дороге отмечались задержки в движении поездов.