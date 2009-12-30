Движение поездов не прекращалось в сложных погодных условиях

На протяжении последних суток в Украине выпало значительное количество осадков, ситуация осложнилась ветром и гололедицей, однако движение поездов не прекращалось.

Об этом сообщила УНИАН пресс-служба «Укрзализныци».

Согласно сообщению, в этот раз из всех железных дорог больше всего пострадала Юго-Западная. Основные усилия железнодорожники сосредоточили на обеспечении бесперебойного движения пассажирских и пригородных поездов.

К борьбе со стихией на протяжении последних суток было привлечено свыше 12,5 тысяч железнодорожников, задействовано 15 снегоочистительных машин СМ-2 и другая специальная техника. Основные снегоочистительные работы велись по станциям Дарница, Киев-Пассажирский, Чернигов, Фастов, Мироновка, Казатин, Коростень, Жмеринка, Нежин, Горностаевка, Кордышевка, Голендры, Чернигов-Овруч (Юго-Западная железная дорога) и Христиновка (Одесская железная дорога). При очистке объектов железнодорожной инфраструктуры вывезены тысячи кубометров снежных масс.

По данным «Укрзализныци», для оперативного реагирования на железных дорогах круглосуточно работают штабы по борьбе со снегом.

Напомним, по данным ЮЗЖД, около 40 пассажирских поездов 29 декабря пришли в Киев с опозданием. После 20 часов 29 декабря движение по графику восстановлено.