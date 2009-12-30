Первый серийный самолет Ан-148 передан «Лизингтехтрансу»

Первый серийный самолет АН-148 от Киевского авиационного завода «Авиант» передан государственному лизинговому предприятию Министерства транспорта и связи Украины «Лизингтехтранс».

Как сообщает пресс-служба Министерства транспорта и связи, в среду, 30 декабря, на АНТК им. Антонова состоялись торжественные мероприятия, посвященные завершению построения и выкатке первого серийного образца регионального реактивного самолета нового поколения АН-148, изготовленного на авиационном заводе в Киеве.

Участие в мероприятии приняли премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО, первый заместитель Министра транспорта и связи Украины Василий ШЕВЧЕНКО, заместитель Министра транспорта и связи Украины – председатель Госавиаадминистрации Александр ДАВЫДОВ и др.

«Самолет отвечает всем современным требованиям гражданской авиации. Именно поэтому есть большие перспективы для его эксплуатации как на внутренних, так и на международных маршрутах», – отметил В.ШЕВЧЕНКО.

Напомним, АН-148 первый реактивный пассажирский самолет украинского производства, который является результатом общего труда отечественных и российских специалистов самолетостроения. По своим показателям самолеты АН-148 смогут заменить самолеты Ту-134, которые одно время были широко популярны в гражданской авиации СССР и Украины, и составить достойную конкуренцию самолетам аналогичного класса Embraer-175 (производства Бразилии) и Bombardier CRJ 705 (производства Канады).

АН-148 предназначен для пассажирских перевозок на региональных и ближнемагистральных авиалиниях дальностью до 3100 км. Преимуществом АН-148 является то, что он может базироваться на взлетно-посадочных полосах с искусственным покрытием, а также на подготовленных грунтовых полосах, которые расположены до 1500 метров над уровнем моря, при любых климатических условиях.

Крейсерская скорость полета самолета составляет 780-850 км/час, а крейсерская высота полета – до 12 200 м.

Сертификация типичной конструкции самолета длилась три года и была завершена 26 февраля 2008 года изданием сертификата типа Украины и Межгосударственного Авиационного Комитета.

Заинтересованы в эксплуатации АН-148 украинские авиакомпании вовлекались как в разработку самого самолета, так и в разработку программы поддержки летной пригодности.