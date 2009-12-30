МТС договорился с "Укртелекомом"

На прошлой неделе операторы "МТС-Украина" и "Укртелеком" подписали новый договор об интерконнекте на 2009-2010 гг. Таким образом госмонополист и мобильные операторы разрешили длительный конфликт, связанный с размером ставок доступа к сетям друг друга, сообщает Дело.

Единственной компанией, которая не договорилась с "Укртелекомом" остался "Астелит" (ТМ Life:)).

В компаниях не комментируют условия соглашения. Впрочем, очевидно, что "МТС-Украина" вряд ли удалось выбить для себя более интересные условия, чем госмонополист предложил "Киевстару". Достижение компромисса на руку госмонополисту, которому снижение размера ставок доступа позволит опустить тарифы на звонки с фиксированных телефонов на мобильные. В то же время необходимость рассчитаться со своим контрагентом за 2009 год может существенно ухудшить финансовое состояние "Укртелекома".

Как уже сообщало "ДЕЛО", в начале месяца аналогичный договор "Укртелеком" подписал с "Киевстаром". Тогда стороны также не назвали условия сделки. По информации "ДЕЛА", госмонополисту удалось добиться подписания договора практически на тех же условиях, что и с "УРС" (ТМ Beeline).

Согласно подписанному месяц назад контракту, ставка доступа на сеть Beeline снизилась с 50 до 35 коп., а плата за доступ на сети госоператора осталась на том же уровне — 25 коп. Как сообщила "ДЕЛУ" член Нацкомиссии по регулированию связи Людмила Артюшенко, условия контракта "Укртелекома" с "Киевстаром" "отличаются на копейку-две".

"Укртелеком" в январе этого года обратился в суд с требованием признать законным новый договор с "Киевстаром", которым повышалась плата за доступ на его сети с 25 до 50 коп. за минуту. В свою очередь "Киевстар" настаивал на пролонгации старого договора, по которому он платил "Укртелекому" 25 коп., а госкомпания ему — 50 коп.