Кабмин одобрил ТЭО проекта Полтава–Кременчуг–Бурты

Модернизации ж/д пути

Кабинет Министров Украины распоряжением № 1627-р от 16 декабря 2009 года одобрил технико-экономическое обоснование проекта «Модернизация железнодорожного направления Полтава–Кременчуг–Бурты. Электрификация участка Полтава–Бурты Южной железной дороги» общей сметной стоимостью 1 млрд. 981 млн. 603,141 тыс. грн. Текст документа размещен на сайте правительства. Эксплуатационная длина участка составляет 140 км, в том числе двухколейного – 71 км, одноколейного – 67 км. Стоимость строительно-монтажных работ оценивается в 1 млрд. 174 млн. 608,75 тыс. грн., оборудования – 294 млн. 747,215 тыс. грн. Продолжительность строительства – 26 месяцев.

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