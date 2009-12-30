Минтранс утвердит программу комбинированных перевозок

Кабинет министров Украины поручил Министерству транспорта и связи до IV квартала 2010 года разработать и утвердить Программу развития комбинированных перевозок в Украине до 2015 года.

Об этом говорится в размещенном на сайте правительства «Плане действий относительно развития интермодальных перевозок, формирования конкурентной среды в сфере деятельности операторов железнодорожных перевозок, осуществления комплекса мероприятий по

повышению качества обслуживания пассажиров и противодействию

контрабанде в пассажирских поездах», утвержденном распоряжением Кабинета министров от 16 декабря в 2009 г. № 1558-г.

Кроме того, Минтрансу и Гостаможслужбе поручено в 2010-2015 гг. осуществить мероприятия по строительству комплекса по переработке сорокафутовых контейнеров на терминале Днепропетровск—Лиски и создать дополнительные мощности для переработки контейнеров на терминале Одесса—Лиски.

Также им поручено разработать и подать в установленном порядке Кабинету министров законопроект по вопросам создания и деятельности сухопутных железнодорожных портов, законопроект о смешанных (комбинированных) перевозках.

Минтранс в 2010-2011 гг. должен разработать опытный образец вагона-платформы для контрейлерных перевозок на скоростных тележках, а также постоянно обеспечивать обновление подвижного состава для осуществления железнодорожных пассажирских перевозок.

Кроме того, в 2010 г. Минтрансу поручено реализовать полностью проект продажи электронных билетов через Интернет, в 2010 –2011 гг. – организовать продажу проездных документов через специализированные автоматы самообслуживания.

До 2012 г. Минтранс должен решить проблему обучения персонала, работа которого связана с обслуживанием пассажиров, иностранным языкам на профессиональном уровне.

Также Кабмин поручил Минтрансу, Минэкономики и Минпромполитики способствовать проведению гибкой тарифной политики в сфере пассажирских и грузовых перевозок железнодорожным транспортом, в 2010 г. ввести с применением электронной подписи электронный документооборот, связанный с перевозкой грузов железнодорожным транспортом.

Минтрансу и Гостаможслужбе поручено разработать и осуществить мероприятия по дальнейшему упрощению процедур осуществления таможенными и другими контролирующими органами контроля за перемещением грузов в международном сообщении в морских торговых портах Украины и на пограничных станциях.