ЮЗЖД назначила еще один дополнительный поезд

Юго-Западная железная дорога (ЮЗЖД) на 31 декабря назначила еще один дополнительный поезд до Ужгорода.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба ЮЗЖД.

Пассажиры могут выехать со столичного железнодорожного вокзала в ночь с 30 на 31 декабря в 1 час. 08 мин. поездом № 563/564 Киев-Ужгород. В Ужгород поезд приедет 31 декабря в 18 час. 40 мин.

Напомним, Юго-Западная железная дорога к новогодним и рождественским праздникам назначила 18 дополнительных поездов.

Всего по «Укрзализныце» назначено 53 дополнительных поездов.