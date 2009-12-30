Железные дороги должны получить статус таможенного перевозчика

Кабинет Министров Украины распоряжением № 1556-р от 16 декабря 2009 года поручил Государственной таможенной службе и Государственному комитету по вопросам регуляторной политики и предпринимательства совместно с Министерством транспорта и связи Украины в месячный срок решить вопрос о предоставлении железным дорогам статуса таможенного перевозчика.

Текст документа «О предоставлении железным дорогам Украины статуса таможенного перевозчика» размещен на сайте правительства.

В частности, Гостаможслужбе и Госкомпредпринимательства совместно с Минтрансом поручено в месячный срок внести соответствующие изменения в лицензионные условия осуществления посреднической деятельности таможенного перевозчика, утвержденные Госкомпредпринимательства и Гостаможслужбой.

Как сообщал УНИАН, получение статуса таможенного перевозчика упростит для «Укрзализныци» прохождение всех таможенных процедур. Транзитные грузы будут перевозиться без таможенного оформления, а импортные – будут растаможиваться по месту назначения, а не на границе. В свою очередь, компания должна будет нести полную ответственность за состояние, доставку и соответствие товара таможенным правилам.

Напомним, лицензия таможенного перевозчика была выдана компании в 2004 году и аннулирована через год, однако за год работы благодаря этому ведомству удалось привлечь на порядок больше грузов.