Кабмин одобрил ТЭО внедрения энергосбережения

Кабинет Министров Украины одобрил технико-экономическое обоснование (ТЭО) внедрения технологий энергосбережения во время перевозок железнодорожным транспортом на направлении Знаменка–Николаев–Херсон–Джанкой общей стоимостью 8,79 млрд. грн.

Соответствующие распоряжения размещены на сайте правительства.

В частности, распоряжением № 1628-р от 16 декабря 2009 года одобрено ТЭО внедрения технологий энергосбережения на участке Вадим–Джанкой Приднепровской железной дороги общей сметной стоимостью 1 млрд. 746 млн. 059,53 тыс. грн. Длина участка под реконструкцию – 90 км, после чего скорость движения пассажирских поездов составит 120 км/ч, грузовых – 90 км/ч. Стоимость строительно-монтажных работ составляет 1 млрд. 017 млн. 489,84 тыс. грн., оборудования – 313 млн. 731,56 тыс. грн. Срок строительства – 2 года.

Распоряжением № 1629-р от 16 декабря 2009 года одобрено соответствующее ТЭО для участка Знаменка–Вадим Одесской железной дороги общей сметной стоимость 7 млрд. 043 млн. 424,39 тыс. грн. Длина участка – 384 км, стоимость строительно-монтажных работ – 4 млрд. 653 млн. 783,27 тыс. грн., оборудования – 822 млн. 902,11 тыс. грн. Срок строительства – 4 года.