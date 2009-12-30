Кабмин рассчитывает завершить внедрение электронных документов

Кабинет Министров Украины рассчитывает завершить внедрение электронных перевозочных документов на железнодорожные перевозки грузов в 2011 году.

Это предусмотрено размещенным на сайте правительства распоряжением Кабмина № 1557-р от 16 декабря 2009 года, которым утвержден План мероприятий по внедрению электронного документооборота, связанного с перевозкой грузов железнодорожным транспортом.

В частности, Министерству транспорта и связи Украины поручено в первом квартале 2010 года разработать законопроект о внесении изменений в Гражданский кодекс Украины в части возможности заключения договора о перевозке в электронной форме, во втором квартале – утвердить формат электронного перевозочного документа и порядок его применения во время перевозки грузов железнодорожным транспортом и обеспечить разработку и внедрение технологий электронного документооборота в автоматизированных системах управления перевозками грузов железнодорожным транспортом.

Кроме того, до второго квартала 2010 года Минтрансу поручено создать специализированный программно-аппаратный комплекс обработки и хранения электронных перевозочных документов в автоматизированных системах управления перевозками грузов железнодорожным транспортом; разработать техническое задание на создание системы защиты информации в специализированном программно-аппаратном комплексе обработки и хранения электронных перевозочных документов. В третьем квартале министерству поручено провести работы по созданию и испытанию отмеченной системы защиты информации. В четвертом квартале планируется проведение государственной экспертизы отмеченной системы защиты информации и получение аттестата соответствия.

До третьего квартала 2011 года Минтрансу, Минэкономики, Минфину, Госкомстату, Гостаможслужбе, СБУ и ГНАУ поручено начать применение электронных перевозочных документов во время перевозки грузов железнодорожным транспортом в пределах Украины.