«Борисполь» продолжает обслуживать отложенные рейсы

Аэропорт «Борисполь» все еще продолжает обслуживать отложенные за прошлые сутки из-за непогоды рейсы.

Об этом в комментарии УНИАН сообщила пресс-секретарь аэропорта Людмила ПЕТРИВ.

По ее словам, аэропорту пришлось прекратить обслуживание рейсов вчера после 23.38 до 11.00 сегодняшнего дня из-за случая с самолетом «Визз Эйр», который из-за сильного бокового ветра не смог выполнить разворот и перекрыл полосу.

Таким образом, по данным Л.ПЕТРИВ, вчера в аэропорту (напомним, из-за непогоды Борисполь закрыли в 20.00 28 декабря, а открыли в 14.00 29 декабря - УНИАН) удалось выполнить только половину намеченных рейсов, в частности, выполнено 58 рейсов на прилет и 62 – на вылет.

Сегодня, по данным Л.ПЕТРИВ, в плане 126 рейсов на прилет и 141 – на вылет.

В то же время, с 11.00, когда аэропорт возобновил работу, до 13.00 было отправлено свыше 10 рейсов на вылет и приблизительно столько же принято на прилет. Как сообщила Л.ПЕТРИВ, некоторые авиакомпании отменяют свои рейсы в связи с возникшими условиями, пересаживая пассажиров на рейсы других компаний, компонуя рейсы. В частности, на 11.00 в аэропорту были отменены 4 регулярных рейса и 1 чартерный.

Пресс-секретарь аэропорта также сообщила, что в аэропорту работает одна полоса, расчищенная вчера до 14.00, вторую полосу планируется расчистить сегодня.

По ее данным, инцидент с "Визз Эйр" не связан с состоянием взлетной полосы. Кроме того, Л.ПЕТРИВ сообщила, что нештатных ситуаций на полосе больше не было. Она отметила, что еще 28 декабря вечером возникла ситуация, когда самолет «АэроСвита», уже находясь на стоянке, сдвинулся в сторону грунта, однако никаких повреждений не было.

Напомним, с 19.50 28 декабря до 14.34 29 декабря аэропорт "Борисполь" приостанавливал работу из-за непогоды. Сегодня аэропорт "Борисполь" также приостанавливал работу по техническим причинам.

Вчера, 29 декабря, в 23.38 в аэропорту «Борисполь» самолет А-320 авиакомпании «Wizzair Ukraine» во время пробега после посадки выкатился за взлетно-посадочную полосу с разворотом на 180 градусов. На борту самолета находились 6 членов экипажа и 154 пассажира. Никто не пострадал.