Около 100 украинцев наконец-то вылетели из Польши в Киев

Около ста украинцев - пассажиров рейса «Катовице-Киев» авиакомпании Wizzair после двухдневной задержки вылета сегодня около 13-ти часов вілетели из Польши в украинскую столицу.

Как сообщил корреспонденту УНИАН пресс-секретарь аэропорта в Пижовицах (под Катовицами) Цезари ОЖЕХ, причиной задержки рейса стала плохая погода, из-за которой самолет Wizzair не успел сначала своевременно прилететь в Польшу, а позже - улететь в Киев.

Пресс-секретарь сообщил, что рейс, пассажирами которого по большей части были украинцы, был запланирован на вечер 28 декабря, но самолет Wizzair, который должен был выполнять этот рейс, из-за плохих погодных условий прилетел из Киева в Польшу лишь во вторник, 29 декабря.

По его данным, авиакомпания Wizzair обеспечила пассажирам рейса гостиницу с понедельника на вторник и выдала по два купона по 12 евро.

Во вторник рейс должен был состояться вечером, но вновь из-за плохой погоды его откладывали.

«Переносили с часа на час», - сказал Ц.ОЖЕХ, отметив, что вторую ночь пассажиры провели в аэропорту, ожидая вылета.

Пресс-секретарь сообщил, что сегодня утром киевский аэропорт дал согласие на прием самолета, но после того как пассажиры разместились в салоне, опять начались задержки.

«Мы смотрели, погода была нормальная. Может, там было еще что-то другое», - отметил он.

Ц.ОЖЕХ признал, что часть пассажиров была раздражена ситуацией, но не смог ответить на вопрос, писал ли кто-либо официальные жалобы, отметив, что такие документы предоставляются авиаперевозчику.

«Всегда есть люди, которые нервничают», - сказал он, отметив, что причиной задержки рейса стали плохие погодные условия.

По данным пресс-секретаря аэропорта, ни у одного из украинских пассажиров из-за задержки рейса не возникли проблемы с просроченными визами.

В Генеральном консульстве Украины в Кракове, которое отвечает за этот округ в Польше, корреспонденту УНИАН сказали, что не получали жалоб от украинцев - пассажиров этого рейса.