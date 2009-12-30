Работа аэропорта «Киев» (Жуляны) возобновлена

Сегодня, 30 декабря, в 14.00 полностью возобновлена работа аэропорта «Киев» (Жуляны).

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства транспорта и связи Украины.

Напомним, в ночь с 28 на 29 декабря существенно ухудшились метеорологические условия на территории Украины, в результате чего была усложнена работа транспортно-дорожного комплекса. В частности, из-за сильного снегопада временно не работали аэропорт «Борисполь» и аэропорт «Киев» (Жуляны).

Справка УНИАН. В международном аэропорту «Киев» (Жуляны) ведутся работы, предусмотренные генеральным планом подготовки к Евро-2012.

До проведения реконструкции аэродром был пригоден к эксплуатации воздушных судов типа Як-42 с ограничениями по массе и интенсивности полетов, а также Ан-24, Як-40. После реконструкции аэродрома аэропорт может принимать большие самолеты типа В-737 и более низкие по классу.

Первый регулярный пассажирский рейс совершил посадку в аэропорту «Киев» (Жуляны) 25 мая 1924 года.