В Киеве будет продлена работа общественного транспорта

В Киеве в новогоднюю ночь будет продлена работа общественного транспорта.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской горгосадминистрации, для обеспечения городских пассажирских перевозок жителей и гостей столицы в период подготовки и празднования Нового года запланировано увеличение количества подвижного состава наземного общественного транспорта с 20 часов 31 декабря 2009 года до 1 часа 1 января 2010 года на автобусных, троллейбусных и трамвайных маршрутах в соответствии с пассажиропотоком.

Кроме того, в новогоднюю ночь будет продлена работа подвижного состава до 3 час. 30 мин. на маршрутах: - автобусов №№ 21, 63, 99; троллейбусов №№ 1, 4, 18, 26, 27, 30, 37, 46к; трамваев №№ 8, 33д.

Также с 00.00 до 05.00 1 января предусматривается работа подвижного состава на городских маршрутах в режиме маршрутного такси с увеличенными интервалами движения.

Кроме того, в ночь с 31 декабря 2009 года на 1 января 2010 года работа Киевского метрополитена будет продлена на 2 час. 30 мин.