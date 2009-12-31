«Укрзализныця» назначила еще 2 поезда на праздники

Железные дороги Украины продолжают работу над обеспечением пиковых перевозок пассажиров накануне и во время новогодних и зимних праздников и по состоянию на 31 декабря 2009 года назначили 52 дополнительных поезда.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе «Укразализныци».

В частности, 16 поездов назначила Юго-Западная железная дорога, 14 – Приднепровская, 7 – Одесская, 5 – Южная, 6 – Львовская, 4 – Донецкая.

Кроме того, 20 поездов (из них 3 транзитных) назначили российские железнодорожники. В частности, составом Одесской железной дороги назначены дополнительные поезда на таких популярных направлениях, как Николаев–Киев, Одесса–Харьков, Одесса–Львов, Херсон–Львов, Одесса–Ужгород, Одесса–Киев, Киев–Ивано-Франковск; составом Приднепровской железной дороги – на направлениях Евпатория–Москва, Бердянск–Москва, Феодосия–Москва, Симферополь–Москва, Симферополь–Киев, Днепропетровск–Львов, Симферополь–Киев–Днепропетровск–Запорожье, Симферополь–Ужгород, Симферополь–Львов; составом Юго-Западной железной дороги – Киев–Симферополь, Киев–Ужгород, Киев–Львов, Киев–Чоп, Киев–Москва, Киев–Ивано-Франковск; составом Донецкой железной дороги – Луганск–Киев, Донецк–Киев, Дебальцево–Киев–Луганск, Ясиноватая–Киев–Донецк; составом Южной железной дороги – Харьков–Симферополь, Харьков–Киев, Харьков–Ужгород, Харьков–Севастополь и Харьков–Симферополь; составом Львовской железной дороги охвачены направления Львов–Киев–Ивано-Франковск, Киев–Львов, Ивано-Франковск–Киев–Львов.