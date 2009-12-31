Прекратил работу Харьковский аэропорт

11:25, 31 декабря 2009
Транспорт/Связь
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Из-за ненастья

Сегодня из-за густого тумана прекратил работу Харьковский аэропорт.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в аэропорту, утром погода позволяла работать, и два самолета рейсом на Киев и Москву были отправлены своевременно.

Рейс в Египет, запланированный на 8.00, отложен до 12.00.

Все вечерние рейсы отложены в связи с новогодним праздником, отметил собеседник агентства. 

 

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