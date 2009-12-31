Сегодня, 31 декабря, с самого утра международный аэропорт «Борисполь» работает в обычном режиме.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства транспорта и связи Украины, все рейсы, которые были задержаны за предыдущие дни из-за сложных погодных условий, состоялись.

В то же время, в сообщении отмечается, что пока есть определенные трудности со своевременным отправлением пассажиров, однако они не связаны с функционированием аэропорта.

Как пояснили в министерстве, авиакомпании не успевают одновременно обеспечить необходимым количеством самолетов своих пассажиров из-за смещения графика движения воздушных судов в предыдущие дни. Ожидается, что в ближайшее время и эта ситуация нормализуется.