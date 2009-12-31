Транспортно-дорожный комплекс Украины работает без ограничений.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства транспорта и связи Украины.

По оперативным данным, на утро 31 декабря нарушений в функционировании объектов транспортного комплекса и связи из-за ухудшения погодных условий на территории Украины не произошло. Все объекты железнодорожного, авиационного, морского, автомобильного транспорта, метрополитена и подразделений Госспецтрансслужбы работают в обычном режиме. Задержек в расписании движения поездов и воздушных судов нет. Морские торговые порты и аэропорты также работают по штатному расписанию. Проезд автомобильными путями обеспечен.

Кроме того, постепенно возобновляется работа сельских АТС ОАО «Укртелеком», которые пострадали в результате сильных снегопадов. Из 537 АТС, с которыми в результате проблем с электропитанием была утрачена связь, на утро 31 декабря работали 348. По поручению первого заместителя министра транспорта и связи Украины Василия ШЕВЧЕНКО продолжаются работы, направленные на возобновление работы всех АТС.